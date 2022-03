Vögel gequält: Tätowierer setzt Belohnung aus

Der Hass der Täter auf Vögel ist schier grenzenlos. Bewohner der Goethesiedlung fanden im vergangenen Sommer erstmals eine verstümmelte Taube. Man hatte dem Tier mit einem Messer Teile der Flügel abgetrennt. Der schwer verletzte Vogel kam in die Obhut der ARGE Stadttauben. Im Herbst entdeckte eine Hundebesitzerin mit ihrem Vierbeiner an fast der gleichen Stelle eine blutverschmierte Taube. Auch ihr wurden die Flügel abgeschnitten. Im Jänner 2022 tauchte in der Goethesiedlung ein weiteres verstümmeltes Tier auf.