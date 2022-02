Fieberhafte Suche nach Tierquäler in Salzburg

Am 24. Jänner hatte eine Salzburgerin Anzeige bei der Polizei erstattet. Fünf Tauben mit abgeschnittenen Schwungfedern waren im Stadtteil Itzling gefunden worden. „Die verstümmelten Tauben sind damit völlig hilflos. Ihr leidvolles Sterben scheint vom Täter beabsichtigt“, schilderte Hans Lutsch von der ARGE Stadttauben Salzburg. Bereits im Sommer des Vorjahres hatten in der Goethestraße in Itzling drei Tauben mit mutwillig entfernten Schwungfedern das Mitleid von Passanten erregt. „Von 2. bis 4. Juli, täglich zur Mittagszeit, wurde eine verletzte Taube gefunden“, sagte die Polizeisprecherin.