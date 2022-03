„Der Moment war der schlimmste in meiner Karriere“

Daniel Tiefenbach bleibt derzeit nichts anderes übrig, als seinen Kollegen auf dem Platz weiter die Daumen zu drücken. Der Sohn des ehemaligen Austria-Stürmers und Interimstrainer Tamas Tiefenbach war bei den Lustenauern in der Vorbereitung der große Pechvogel. Am letzten Tag des Trainingslagers in der Türkei zog sich der 22-Jährige einen Kreuzbandriss im linken Knie zu.