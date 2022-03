Schlacht um Charkiw ++ Volksschüler verhaftet

Der Kampf russischer Streitkräfte in der Ukraine geht weiter. In den frühen Morgenstunden kommt es in Charkiw zu brutalen Auseinandersetzungen, die auch Todesopfer fordern. Im Süden des Landes sollen russische Truppen die Kontrolle über die Stadt Cherson übernommen haben. Und Kinder, die gegen den Krieg protestieren, werden verhaftet.