Skifahrerin krachte in Spaziergängerin neben Piste

Die 61-jährige Urlauberin aus Deutschland spazierte am Dienstag gegen 12 Uhr mit ihren beiden Enkelkindern am Schlitten am äußeren Pistenrand der Aineckabfahrt im Skigebiet Rennweg/Katschberg. „In dem Moment fuhr eine 17-jährige Schulskikursteilnehmerin aus Tschechien in Schussfahrt auf dieser Abfahrt und kam aufgrund eines Fahrfehlers zu Sturz“, heißt es seitens der Polizei.