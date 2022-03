Fasten ist wie eine Reise zu sich selbst

Heute, am Aschermittwoch, beginnt die Fastenzeit, die bis Ostern dauert. Doch Fasten ist längst ein ganzjähriger Trend. Die Anlässe dafür sind unterschiedlich. „Jeder hat so seine eigene Geschichte“, sagt Julia M. (Name der Redaktion bekannt). „Ich wog 99 Kilo, hatte starke Rückenschmerzen, und jeder Schritt war mühsam.“ Eine bevorstehende Wirbelsäulenoperation wurde zum Angelpunkt im Leben der Linzerin. „Damit ich operiert werden konnte, musste ich abnehmen. Das brachte mich in eine Zwickmühle.“