Legionäre der Spitzenklubs aus Ukraine geflüchtet

Die Legionäre der ukrainischen Spitzenklubs Dynamo Kiew und Schachtar Donezk haben sich nach der russischen Invasion in der Ukraine ins Ausland abgesetzt. Laut Schachtar-Angaben seien die ausländischen Spieler, darunter alleine zwölf Brasilianer, sowie ihre Familien in Rumänien angekommen. Auch die Legionäre des Konkurrenten Dynamo Kiew hätten das Land verlassen. Drei Brasilianer des SK Dnipro-1 seien am Samstag ebenso nach Rumänien ausgereist.