Ukraine-Krieg: Wie neutral muss Österreich sein?

Nehammer: „Österreich wird sich nicht hinter seiner Neutralität verstecken“

So fand zum Beispiel der Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in seiner Rede im Nationalrat sehr deutliche Worte. Die Invasion in die Ukraine sei zu verurteilen, das Verhalten des russischen Präsidenten Wladimir Putin ein „klarer Bruch des Völkerrechts“. Mehr noch: „Österreich wird sich nicht hinter seiner Neutralität verstecken“, kündigt der Kanzler an, denn die sei schon immer nur „eine militärische“ gewesen.