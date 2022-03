Das sagt Sänger Josh über Arabellas Gesangskünste

Arabella Kiesbauer wird auch in der neuen Staffel durch die Show führen. Sänger Josh ist fixer Bestandteil der Jury. Was genießen die beiden am Promi-Status? Wer hilft Ihnen, dabei nicht abzuheben? Und was können sie den jungen Talenten mitgeben? Adabei-TV-Moderatorin Sasa Schwarzjirg hat nachgefragt.