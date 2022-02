Abschreckungswaffen in Russland nun „alarmbereit“

Sanktionen zeigen drastische Auswirkungen

Indessen zeigen die von den westlichen Staaten bereits erste, massive Auswirkungen. So steht etwa die russische Sberbank, die ihren Europa-Hauptsitz in Wien hat, kurz vor der Insolvenz, der Rubel brach in der Früh massiv ein, die russische Börse bleibt am Montag geschlossen und die russische Zentralbank hob den Leitzins auf 20 Prozent an - der Zinssatz gilt als wichtigstes Instrument im Kampf gegen die Teuerung, da eine Zentralbank damit die Menge und somit auch den Wert des Geldes beeinflussen kann.