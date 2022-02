Tennisspielerin Jastremska floh nach Frankreich

Die ukrainische Tennisspielerin Dajana Jastremska ist vor der russischen Invasion aus ihrem Heimatland geflohen und befindet sich nun in Frankreich in Sicherheit. Das sagte die 21-Jährige in einem Social-Media-Beitrag. Jastremska, die drei WTA-Titel gewonnen hat, sagte, sie habe die Stadt Odessa mit ihrer jüngeren Schwester mit Hilfe ihrer Eltern verlassen. „Müde, aber meine Schwester und ich sind in Sicherheit!“, postete sie am Samstag via Instagram.