Ist die Zeit reif für die 4-Tage-Woche?

Montagmorgen: Um sechs Uhr aufstehen, Frühstücken, zur Arbeit fahren, eine halbe Stunde Mittagspause und um halb fünf geht es dann wieder nach Hause - das gleiche Spiel am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Diesem „Marschplan“ folgen die meisten Arbeitnehmer in Vorarlberg Woche für Woche. Doch es geht auch anders: Der Baumaschinenhändler Huppenkothen in Lauterach hat ein Modell zur Arbeitszeitreduktion bei gleichbleibendem Gehalt eingeführt. Seit Anfang Februar können die Mitarbeiter ihre Wochenarbeitszeit von derzeit 38,5 auf 35 Stunden reduzieren und müssen nur mehr an vier Tagen die Woche arbeiten - die „Vorarlberg Krone“ hat berichtet.