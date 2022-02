Liebe im Schatten der katholischen Kirche

Was bedeutet es zu lieben, wenn die Liebe nicht sein darf? Viktoria Huber (Name geändert) ist 45, lebt an der steirisch-niederösterreichischen Grenze - und liebt einen Priester. Seit zwölf Jahren sind sie und ihr Hans zusammen, seit fünf verheiratet. „Am Anfang habe ich viel nachgedacht. Was bedeutet das für mich, was für ihn?“