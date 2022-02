Slavia Prag! LASK nun gegen China-Böhmen

Seit 2019 immer Meister

In der aktuellen hieß die Endstation in der Quali zu Champions League zwar Ferencváros (1:0, 0:2) – und in jener zur Europa League Legia Warschau (2:2, 1:2). In der Conference-League-Gruppe E wurde Slavia hinter Feyenoord, aber noch vor Union Berlin Zweiter. Ehe nun in der Zwischenrunde Fenerbahce zweimal 3:2 besiegt wurde. Was auffällt: Die mit einem 72-Millionen-Euro-Kader gespickten Böhmen, bei denen der Ex-LASK-Däne Mads Emil Madsen nur Reservist ist, steigerten sich zuletzt in puncto Konstanz extrem: International wurde von den letzten sechs Duellen keines mehr verloren und in der Liga von den letzten zwölf Spielen nur noch eines. Ein Trend, der auch die Slavia-Investoren freut: Ab 2016 befand sich der Klub zu 99 % im Besitz des Milliarden-Konzerns CEFC China Energy. Seit 2018 wird der LASK-Gegner von der CITIOC Group, einem staatseigenem Finanz-Unternehmen der Volksrepublik China, und der ebenfalls chinesischen Sinobo Group kontrolliert.