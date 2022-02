Bergbaron nimmt 24-Stunden-Bad im Salzwasser

Urkunden hängen an der Wand, davor stehen sieben ähnlich aussehende Trophäen. „Alles Käsekaiser-Auszeichnungen der AMA für den Bergbaron“, sagt Berglandmilch-Chef Josef Braunshofer. Der Titelhamster wird in Feldkirchen bei Mattighofen erzeugt - so wie Mozzarella, Gouda, Edamer, Tilsiter und Emmentaler.