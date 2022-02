Ukraine-Invasion macht Salzburgern gehörig Sorgen

Martin Panosch, Honorarkonsul der Ukraine in Salzburg, war heute morgen im Austausch mit dem ukrainischen Botschafter. Der lässt derzeit erheben, welche Dinge vor Ort benötigt werden, und organisiert erste Hilfskonvois. „Die Stimmung hat sich binnen Stunden völlig verändert. Menschen drängen aus Kiew hinaus. Ein mir bekannter Geschäftsführer hat mir in der Früh noch gesagt, er wird in Kiew aber die Stellung halten. Die Familie hat er aber aus der Stadt geschickt.“