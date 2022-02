Historischer Linzer Salzstadl soll gerettet werden

Konkret bemängelt die Arbeitsgruppe zwei Aspekte der städtebaulichen Vorgaben: Zum einen wird darin festgehalten, dass „eine neue Struktur den benachbarten First des Salzamtes nicht überragen darf“. Damit werde aber zugleich ermöglicht, dass ein neuer Baukörper den Bestehenden des Salzstadls um mehrere Meter überragen kann. Es sei nicht nachvollziehbar, warum an der Stelle, wo nun ein historisches Gebäude aus dem Ensemble „Schloss – Salzstadl – Salzamt“ verschwindet, automatisch ein höheres Gebäude in dieses Gefüge integriert werde. Noch dazu sprechen zwei Fakten gänzlich gegen diese Vorgabe: Die Gesamtanlage „Schloss“ wurde als Denkmalschutz im Grundbuch eingetragen. Die Experten meinen, dass somit diese Gesamtanlage und damit die freizuhaltende Sicht auf das Schloss gewahrt bleiben muss. Als Teil der Gesamtanlage würde auch der Salzstadl in seiner aktuellen Form unter diesen Denkmalschutz stehen müssen. Der Dachfirst des Salzamts bildet die gemeinsame Linie der beiden Gebäude und wurde bereits zwischen 1562 und 1567 so festgelegt und erbaut. Das ist damit die festgelegte Firsthöhe, die zugleich auch für den westlich gelegenen Salzstadl weiterhin zu gelten hätte.