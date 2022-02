Wien startet Offensive für den Kindergartenberuf

Fokus auf der Erwachsenenbildung

Der Fokus der bafep21 liegt in der Erwachsenenbildung. Während der Ausbildung gibt es in den ersten 2 Semestern die Möglichkeit zur Unterstützung durch das AMS und den waff. Ab dem 3. Semester arbeiten die Studierenden an 2 Tagen in der Woche in einem Kindergarten und werden dafür bereits von der Stadt Wien entlohnt.