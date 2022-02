Junge Graffiti-Sprayer auf frischer Tat erwischt

Die Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren gründeten Mitte Februar eine „Sprayer-Gruppe“ in sozialen Netzwerken. Am Dienstagabend verunstalteten die Mitglieder in Windischgarsten die Grundstücksmauer eines Hotels über knapp 10 Metern mit diversen Schriftzügen. Unter anderem sprayten sie den die Polizei beleidigenden Schriftzug „ACAB“ (All cops are bastards) auf die Mauer. Verkehrszeichen beschmierten sie bis zur Unkenntlichkeit. Etwa im selben Zeitraum beschädigte ein anderer Teil Gruppe ein leerstehendes Einfamilienhaus mit denselben Graffiti-Schriftzügen.