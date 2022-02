Von Traustason bis Joveljic: Bundesligaluft in USA

Salzburg stark in MLS vertreten

Bei Struber-Klub New York Red Bulls hütet mit Carlos Coronel ein einstiger Salzburg-Goalie das Tor. Vor einem Jahr, vorerst per Leihe, kam er in die Stadt am Hudson River. Im Jänner verpflichteten sie den Brasilianer fest. Mit den Mozartstädtern gewann er drei Mal die Meisterschaft und zwei Mal den ÖFB-Cup.