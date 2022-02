Vogelnistkästen mit einer sozialen Komponente

Die neueste Initiative, das Aufhängen von Nistkästen für Vögel, hat auch eine soziale Komponente. Die Nistkästen wurden von Lehrlingen des BFI Güssing gebaut und zu Gunsten der Volkshilfe Burgenland verkauft. Der Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland unterstützt dieses Sozialprojekt mit dem Kauf. Aufgehängt werden diese Bruthilfen nun in den drei Versorgungsbezirken des Wasserleitungsverbandes. „Das Aufhängen der Nistkästen ist ein weiterer Baustein in unserem Umweltprojekt“, so Zapfl. „Gleichzeitig konnten wir mit dem Kauf ein soziales Musterprojekt unterstützen.“