Essen auf Rädern nimmt immer mehr Fahrt auf

„Zuhause genießen ohne selbst zu kochen“, lautet das Versprechen, das Mahlzeit seinen Kunden macht. Gourmet, Spezialist für Gemeinschaftsverpflegung, bereitet in St. Pölten und Wien die Gerichte zu, die dann von den Mahlzeit-Standorten in heißer Form oder als Tiefkühl-Varianten an die Kunden zugestellt werden.