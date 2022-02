Rote Teufel entführen Punkte aus der Südstadt

Das nächste Aufeinandertreffen mit Westwien steigt bereits in einer Woche. Am Dienstag, den 1. März 2022 empfangen die Roten Teufel die Glorreichen Sieben in der Sporthalle am See und kämpfen im ÖHB-CUP Achtelfinale um den Einzug ins Viertelfinale (19.00 Uhr), wo bereits UHK Krems als Gegner wartet. Dazwischen steigt am kommenden Samstag, den 26. Februar das erste Heimspiel im Jahr 2022 in der Sporthalle am See. Sowohl die Jungs des HC Hard Future Teams als auch die Roten Teufel der ersten Mannschaft sind im Kampf um die nächsten Punkte in der HLA Challenge Nord/West bzw. HLA Meisterliga gefordert.