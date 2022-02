Estelle: Zauberhaftes Foto zum 10. Geburtstag

Victoria und Daniel dementierten Gerüchte um Ehe-Krise

Nach den bösen Scheidungsgerüchten um Victoria und Daniel sind diese schönen Ereignisse eine wahre Wohltat. Anhaltende Gerüchte um eine Scheidung veranlassten das royale Paar am Wochenende zu einem ungewöhnlichen Schritt: In einem offiziellen Statement dementierten die 44-Jährige und ihr Ehemann, dass ihre Ehe keineswegs in einer Krise stecke.