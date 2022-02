Die häufigsten Vergehen auf Österreichs Straßen

Zu schnell, durch Alkohol oder Drogen beeinträchtigt, Drängler und Gurtmuffel: Eine Vielzahl an Delikten im Straßenverkehr wurden auch im Vorjahr in Österreich verzeichnet. Eklatant war vor allem der Anstieg der ertappten Drogen- und Alkolenker. Auch die Sicherung der Kleinsten in den Fahrzeugen wurde häufig sträflich vernachlässigt.