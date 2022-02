Grundwasser-Entnahme für Nassholzlager vom Tisch

Wasser kommt nun doch aus der Salzach

Aufgrund der heftigen Proteste und vieler schriftlicher Einwände wurde damals der Antrag für die wasserrechtliche Verhandlung seitens der Forstverwaltung zurückgezogen, um mitunter an einer anderen Lösung zu arbeiten, die auf breitere Zustimmung stößt. Was schlussendlich gelang, wie Hochburg-Achs VP-Ortschef Martin Zimmer zufrieden berichtet: „Kommenden Freitag wird die Angelegenheit wasserrechtlich verhandelt. Das Nassholzlager wird an einem schon vorher in Betracht gezogenen Standort im Gemeindegebiet von Sankt Radegund errichtet. Und das benötigte Wasser wird ganz in unserem Sinne von der in ein Kilometer entfernten Salzach zum Lager gepumpt.“