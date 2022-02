Ab 21 Uhr: Chelsea - Lille und Juve - Villarreal

Frankreichs Meister Lille, in der heimischen Liga abgeschlagen auf Platz elf, geht als krasser Außenseiter in sein erst zweites CL-Achtelfinale bei Chelsea. Lille setzte sich in der Gruppenphase auswärts bei Wolfsburg und beim FC Sevilla durch, kassierte bei Red Bull Salzburg ein 1:3. Die Generalprobe am Wochenende gegen Nachzügler Metz misslang mit dem 0:0. Größte Sorge von Lille-Coach Jocelyn Gourvennec ist Stürmer Jonathan David. Der dreifache Torschütze in der Gruppenphase - dabei auch einmal gegen Salzburg - hat seit 22. Dezember nicht mehr getroffen.