„Trink Wein“: Top-Sager internationaler Athleten

„Ich widme Silber mir selbst, weil ich gefahren bin und diese Willenskraft habe. Aber auch all den Menschen, die an mich geglaubt und mich auf diesem Weg, der sich nach Cortina fast in Luft aufzulösen schien, begleitet haben.“ Die italienische Skirennläuferin Sofia Goggia, die sich im Jänner in Cortina im linken Knie einen partiellen Kreuzbandriss, eine leichte Fraktur und eine Sehnenverletzung zugezogen hatte, nach Silber in der Abfahrt.