Die meisten Corona-Toten starben am Virus

Eine neue Analyse in Deutschland bestätigt, dass die meisten dort erfassten Sterbefälle in Zusammenhang mit Corona auf das Virus selbst zurückzuführen sind. In 86 Prozent der obduzierten Fälle sei Covid-19 tatsächlich auch die zugrunde liegende Todesursache gewesen. Nur in 14 Prozent der untersuchten Fälle war Corona lediglich die Begleiterkrankung.