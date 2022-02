Crash nach Sekundenschlaf in Sulz

Die Lenkerin war in der Nacht auf Sonntag um 2 Uhr mit ihrem Pkw in Sulz in Richtung Röthis unterwegs, als sie in einen Sekundenschlaf fiel. Dabei kam das Auto rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach in einem angrenzenden Feld liegen. Die Fahrerin hatte großes Glück und konnte sich selbst aus dem demolierten Wagen befreien. Mit Verletzungen unbestimmtes Grades wurde sie ins Krankenhaus Feldkirch gebracht.