Betrüger gab sich bei Kärntnerin als Freundin aus

Der Unbekannte gab sich am Samstag beim Chatten als ihre Freundin aus. Dabei überredete er die 53-Jährige, bei einem Gewinnspiel mitzumachen. So teilte sie ihrer vermeintlichen Freundin die Zugangsdaten ihres Onlinebankings mit. In Folge bestätigte sie mehrere Überweisungen durch TAN-Nummern. Binnen kurzer Zeit wurden somit mehrere tausend Euro vom Bankkonto des Opfers abgebucht. Anzeige.