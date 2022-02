Aggressiver (19) drohte Beamten mit dem Umbringen

Ein 40-jähriger Lokführer verschob am 15. Februar gegen 19.50 Uhr zwei Zugmaschinen am Bahnhof in Braunau. Er konnte dabei wahrnehmen, wie ein 19-Jähriger aus Altheim unbefugt die Gleisanlage betrat. Nachdem der Lokführer die Triebwagen unmittelbar zum Stillstand bringen konnte, sprach er den 19-Jährigen an, worauf dieser seine Hand hob, Stichbewegungen in Richtung des 40-Jährigen andeutete und ihn bedrohte. Bei der anschließend von den verständigten Polizisten durchgeführten Personskontrolle verhielt sich der 19-Jährige immer aggressiver und bedrohte auch mehrere Beamte mit dem Umbringen.