Österreich und das Problem mit den Talenten

Darauf angesprochen, wie man junge Sportler an ein Großereignis heranführe, meinte ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober, dass man daraus lernen werde. Man werde in Zukunft im Vorfeld Gespräche führen, um so etwas „abzufedern“. „Aber doch Freiheiten zu lassen, weil das ist ja auch noch ein Freigeist, ein junger Bursche, der die Welt und Olympia erobern will, aber das Rundherum noch nicht so realistisch wahrnimmt.“