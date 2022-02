Jetzt geht vielerorts auch ungeimpft wieder

Und auch das kennt man schon: Die Gültigkeit von PCR-Tests wird für die Gastronomie von 72 auf 48 Stunden verkürzt, für die anderen Bereiche bleibt es bei 72. Nur in Wien gilt PCR immer nur 48 Stunden. Was die Schulen betrifft: Seit 14. Februar gibt es ja in Volksschulen keine generelle Maskenpflicht mehr, ab 21. Februar fällt diese an allen Schulen. Was Experten nicht für ideal halten.