Warten auf den Stammgast Richard Lugner

Bettina Smole und Hannes Krenner bringen die wenig erbauliche Lage auf den Punkt: „Wir können uns an den Slogan erinnern: ,Der Gspritzte hat immer Saison.‘ Nur früher kam er von der Vinothek und heute von BioNTech.“ Frau „Schnackerl“ erfindet die neue Art der Doktorspiele: „Drei Stunden hinsetzen und darauf warten, aufgerufen zu werden.“ Humor ist bekanntermaßen eben, wenn man trotzdem lacht - erst recht in Corona-Zeiten, noch dazu mit anstehenden Lockerungen in Aussicht, was sich wohl auch beim Promi-Empfang am heutigen Samstag - zumindest in Sachen Stimmung - niederschlagen wird.