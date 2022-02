Zwei 9-Darter! Gerwyn Price gelingt Historisches

An einem Abend, der in die Geschichte des Dartsports eingehen wird, zeigte Price in einer atemberaubenden Vorstellung das perfekte Spiel gegen Michael van Gerwen im Halbfinale und gegen James Wade im Finale. In seinem ersten Spiel des Abends gegen Michael Smith sicherte er sich den Sieg mit einem 170er Checkout und spielte in seinen ersten beiden Matches einen 108er-Average.