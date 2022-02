Die Pläne für die ersten Linien mit E-Bussen

„Wir sind uns mit dem Land über die Unterstützung einig geworden und wollen die Linienerweiterung mit emissionsfreien Fahrzeugen betreiben“, erklärt Stadtwerke-Vorstand Erwin Smole. Das heiße, dass man die geplanten Linien hinaus nach Harbach sowie zum Lakesidepark mit E-Bussen bedienen werde. Derzeit befinde man sich in der Risikoabwägung, die ein Linienbetrieb mit reinen Elektrobussen mit sich bringt. Umfangreiche Tests diverser Fahrzeuge habe es, so Smole, bereits in der Vergangenheit gegeben: „Wenn wir die Linie C komplett emissionsfrei betreiben wollen, dann müssen wir zwischen fünf und sechs Fahrzeuge anschaffen.“