„Altes Brauhaus“ mit Aktion für Kinder-Krebshilfe

Frühschoppen am 27. März

Wer die Wirtsleute bei ihrer Spendenaktion unterstützen will, schaut entweder noch bis 6. März an den Sonntagen vorbei oder besucht am 27. März den Frühschoppen am Spendentag. Ebenfalls von 10 bis 13 Uhr wird alles, was eingenommen wird, in den Spendentopf geworfen. Für die Geldgeber gibt es als Dankeschön eine Gulaschsuppe.