US-Polizeieinsatz löst wieder Rassismusdebatte aus

Wieder einmal hat ein Polizeieinsatz in den USA eine Rassismusdebatte ausgelöst: Stein des Anstoßes ist ein Video, das deutlich zeigt, wie Polizisten bei einer Schlägerei in einem Einkaufszentrum in Bridgewater im Bundesstaat New Jersey dazwischengehen und dabei einen weißen und einen schwarzen Jugendlichen anders behandeln. Die Polizei kündigte am Mittwoch interne Ermittlungen an, nachdem mehrere Fernsehsender über den Vorfall berichtet hatten.