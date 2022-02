Jahrhundertprojekt: Ein neues Zentrum für Althofen

Die übrigen zwei Drittel des Areals sollen als Musikthemenpark gestaltet werden. Zemrosser: „Das wird eine Grünoase, die alle Stückeln spielt. Unter anderem wird dort ein Kinderspielplatz errichtet, eine Baumallee gepflanzt. Wir errichten auch eine Freibühne, die für Veranstaltungen in unserem neuen Musik- und Kulturhof genützt werden kann.“ Park und Hauptplatz sollen außerdem in ein neues Licht gerückt werden. „Es ist angedacht, alles in mehreren Farben zu beleuchten“, ergänzt Zemrosser.