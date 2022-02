Vorarlberg noch nie so erfolgreich wie in Peking

Die bisherigen Rekordspiele waren jene in Calgary 1988 und die von Oslo 1952. Sowohl in Kanada als auch in Norwegen konnten Vorarlbergs Sportler zweimal Gold und einmal Silber holen. In Calgary schnappten sich sowohl Anita Wachter-Salzgeber als auch Hubert Strolz in der Kombination die Goldmedaillen. Strolz durfte zudem über Silber im Riesentorlauf jubeln und verpasste Bronze im Super-G nur um gerade einmal 0,03 Sekunden.