Pkw-Lenkerin (17) kollidierte frontal mit Müll-Lkw

Am Dienstag gegen 8.50 Uhr war die 17-jährige Lenkerin aus Liesing auf der Gailtal Straße in Richtung St. Lorenzen unterwegs, als sie in einer schneebedeckten Rechtskurve plötzlich ins Schleudern geriet. Der Pkw rutschte daraufhin auf die Gegenfahrbahn und krachte dort frontal in einen Müll-Lkw, gelenkt von einem 24-jährigen Arbeiter aus Nußdorf-Debant.