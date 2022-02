„Post Void“: „Doom auf LSD“ kommt auf PS4 und Xbox

Nach einem erfolgreichen Start auf dem PC sollen noch in diesem Frühjahr auch Besitzer von PS4 und Xbox One in den Genuss von „Post Void“ kommen, ein - laut Entwickler YCJY Games - „hypnotisches Durcheinander“ im Design früherer Ego-Shooter wie „Doom“ oder „Wolfenstein“, bei dem „Geschwindigkeit über alles geht“. Die Aufgabenstellung ist simpel: „Holen Sie sich den Highscore oder versuchen Sie es erneut.“