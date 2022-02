Große Nachfrage macht Biohort zum „Nimmersatt“

Genau in dieser Zeit des wachsenden Fachkräftemangels „fischt“ auch Biohort nach Verstärkung. Der Hersteller von Gerätehäusern, Boxen und Pflanzbeeten aus Metall hat im Vorjahr 150 Mitarbeiter eingestellt. Nun sind schon wieder 80 Stellen offen - an allen drei Standorten, also in Neufelden, Herzogsdorf und Drautendorf, wo im neuen Werk bereits die Logistik in Betrieb ist.