Kraft: „Olympiasieger - unglaublich, herrlich!“

„Es ist so geil - ich glaub der schönste Tag in meinem Leben, obwohl ich schon sehr viel gewonnen habe. Gemeisnam im Team einmal bei einem großen Ereignis ganz oben zu stehen. Olympiasieger - mit meinen besten Freunden auch noch - es ist so geil! Unglaublich, herrlich! Ich wollte unbedingt irgendwas mit nach Hause nehmen. Das hat man gesehen bei meinen ersten Durchgängen und jetzt habe ich‘s endlich - yes“, überkam es den 28-Jährigen im ORF-Interview.