„Mandragora“: Düsteres „Metroidvania“ angekündigt

Mit „Mandragora“ haben Publisher Marvelous Europe und die Budapester Spieleschmiede Primal Game Studio ein „episches und düsteres Fantasy-Action-Rollenspiel“ für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch angekündigt. Gamer müssten in dem „Metroidvania“ gegen bösartige Feinde kämpfen, einzigartige, tödliche Bosse herausfordern, Bündnisse eingehen und harte moralische Entscheidungen treffen. „Es gibt viele Wege, die es wert sind, beschritten zu werden. Wähle deinen“, so der Publisher in einer Mitteilung. Veröffentlichungstermin: noch unbekannt.