„Dieser Horror-Flug hätte schlimm enden können“

„Ich wollte mit meiner Glasair einen gemütlichen Flug von Klagenfurt in die Steiermark und wieder zurück machen“, erzählt Johann Rainer im Gespräch mit der „Krone“. Kurz nach dem Start – in einer Höhe von 1500 Metern – ereignete sich dann der dramatische Zwischenfall. „Plötzlich ging die Flügeltüre auf. Ich stand auf, versuchte sie zu erreichen – schaffte es jedoch nicht, da ich meine Hände nicht vom Steuer nehmen konnte, weil meine Maschine immer mit zwei Händen pilotiert werden muss“, erzählt der Arzt, der in Mühlen (Stmk) lebt.