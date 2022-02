Über Kärnten: Flugzeug verlor plötzlich Pilotentür

Der 68-jährige Pilot aus dem Bezirk Murau hob am Samstag gegen 15 Uhr mit seinem Kleinflugzeug vom Flughafen Klagenfurt ab. Er wollte in die Steiermark fliegen. Plötzlich öffnete sich aus bisher unbekannter Ursache dir Pilotentür. Dem Piloten gelang es nicht, die Türe wieder zu schließen - er drehte um, um wieder zum Flughafen in die Kärntner Landeshauptstadt zu fliegen. Doch dann der Schockmoment: Der Wind riss die Türe komplett aus der Verankerung.