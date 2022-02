16-jähriger Bursche fuhr Polizist mit Auto an

Mit zwei verletzten Polizisten hat eine Verfolgungsjagd am Freitagabend in der Wiener Innenstadt geendet. Der Fahrer eines Mietautos hatte sich einer Anhaltung widersetzt und war davongerast, erreichte in den engen Gassen teils bis zu 80 km/h und wechselte auch auf den Gehsteig, um den uniformierten Verfolgern zu entkommen. Einen Polizisten fuhr er schließlich sogar an und verletzte bei der Festnahme einen weiteren. Der Fahrer des Autos: erst 16 Jahre alt.