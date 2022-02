Schneefall wirbelt ÖOC-Programm durcheinander

Der erste Schneefall seit Jahren in der Olympia-Region hat das Programm bei den Winterspielen in Peking durcheinandergebracht. Die Slopestyle-Qualifikation der Frauen in Zhangjiakou musste am Sonntag ebenso abgesagt werden wie das zweite Abfahrtstraining der Frauen in Yanqing. Lauf eins des Herren-Riesentorlaufs ging bei intensivem Schneefall und äußerst grenzwertigen Bedingungen über die Bühne.